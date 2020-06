Napoli-Inter 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Lautaro è ancora in quarantena, Ospina si lava troppo [FOTO]

Napoli-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Eriksen la sblocca subito, Mertens pareggia a fine primo tempo. Al San Paolo finisce 1-1 e gli azzurri esultano per via della vittoria a San Siro. Non basta ai ragazzi di Conte un buon primo tempo e la spinta nel finale. La finale di Coppa Italia di mercoledì 17 giugno sarà tra Juventus e Napoli. Di seguito le pagelle di CalcioWeb.

Napoli

Ospina 7 – Prende troppo alla lettera i continui inviti di questi mesi a lavarsi e così ha le gambe bagnate e si fa sfilare il pallone da sotto in occasione del vantaggio dell’Inter. Ma poi si prende la scena e respinge di tutto, oltre a servire Insigne per il gol del pari.

Di Lorenzo 6 – Eriksen batte l’angolo, lui si abbassa pensando di far bene ma confonde Ospina e l’Inter va in vantaggio. Spinge con logica.

Maksimovic 7 – Stoico nel finale, si mette là dietro e non passa nulla!

Koulibaly 6.5 – Anche lui finisce stremato ma difende con le unghie il risultato.

Hysaj 6 – Partita ‘normale’.

Elmas 6 – Compitino, fa il suo senza infamia né lode. (64′ Fabian Ruiz 6 – Ingresso importante)

Demme 6 – Preferisce non osare e i ritmi bassi non lo aiutano.

Zielinski 5.5 – Lui osa di più ma rischia diverse volte perdendo palloni sanguinosi in zone pericolose. (84′ Allan sv)

Politano 5.5 – E’ il meno attivo dei tre davanti del Napoli. Non si vede molto. SOLO UN PO’… LITANO (65′ Callejon 6 – Un po’ meglio del compagno)

Mertens 6.5 – Il calcio in Italia ritorna e lui entra subito nella storia del Napoli. Ricomincia da dove aveva finito, segnando. (73′ Milik 6 – Prova a tenere alta bassa la difesa dell’Inter)

Insigne 7 – E’ il migliore del Napoli. Il più attivo dei tre davanti sin da subito, serve un assist al bacio per Mertens. (84′ Younes sv)

Inter

Handanovic 6 – Non ha colpe sul gol, per il resto lavora molto meno rispetto all’avversario di reparto.

Skriniar 6 – I difensori dell’Inter rischiano meno rispetto a quelli del Napoli, per lui normale amministrazione.

de Vrij 6 – Paga la non buona condizione con qualche anticipo a vuoto, ma nel complesso non demerita. (87′ Ranocchia sv)

Bastoni 6 – Idem come sopra.

Candreva 6.5 – Nel primo tempo l’Inter è molto attiva e lui entra in tante azioni d’attacco. (73′ Moses 6 – Spinge nel finale)

Barella 6.5 – Prova positiva.

Brozovic 6.5 – Le azioni d’attacco passano tutte da lui, che ha il pieno controllo del centrocampo.

Young 6 – Nel primo tempo è molto Young, nel secondo un po’ meno. Cala infatti nella ripresa come tutta l’Inter. (71′ Biraghi 6 – Entra bene)

Eriksen 6 – Il gol, fortunoso, e nulla più. Ed è per quello che c’è la sufficienza, altrimenti sarebbe stato anche meno. Sbaglia molto e sembra sulle gambe. Sfiora il gol nel finale. (87′ Sensi sv)

Lukaku 6 – Nonostante la stazza, che alla ripresa non aiuta, ci prova in ogni modo. Vicino al gol nel primo tempo.

Lautaro Martinez 5 – Il peggiore. Tocca pochissimi palloni, si nasconde. Per lui vale ancora il messaggio ‘State a casa’. (71′ Sanchez 6.5 – Il suo ingresso ridà vivacità all’Inter)