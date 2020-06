Partite proibite, l’attaccante conferma: “quando ho visto l’arrivo della Polizia…” [NOME e DETTAGLI]

In Francia sono andate in scena delle partite proibite nelle ultime settimane che, ovviamente, hanno creato più di qualche discussione. Gaëtan Laborde, attaccante del Montpellier ha confermato di aver partecipato ad una di quelle gare, attraverso un post pubblicato su Instagram.

“Lo confermo. L’amore per il calcio è stato più forte. Quando ho visto che avevamo attirato molta gente e l’arrivo della polizia, ho capito immediatamente che non era stata una buona idea. Questo è il motivo per cui ho lasciato immediatamente il campo, mentre la partita continuava. In futuro farò in modo di non partecipare più a questo tipo di eventi e sono ben consapevole di non aver dato l’esempio. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. Mi scuso”.