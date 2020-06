Playoff Serie C, ecco le squadre verso la rinuncia: nel Girone C un solo dubbio

L’ultimo Consiglio Federale ha stabilito le regole base per la ripresa del campionato di Serie C. E’ stata confermata la promozione delle prime di ogni girone, mentre la stagione si completerà con playoff e playout. Ecco le ultime indicazioni riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Scade alle 19 il termine per rinunciare ai playoff. Chi lo fa avrà la sconfitta a tavolino, mentre chi si ritirerà dopo sarà sanzionato come da regolamento. Al momento si tirano indietro nel girone A Pontedera (4°) e Arezzo (9°); dovrebbe farli il Siena (5°), che venerdì avrà il -2 e perde tre posizioni. Nel girone B Piacenza (7°), che farà una donazione benefica, e Modena (9°) vanno verso la rinuncia, lasciando così la vittoria rispettivamente a Triestina e Feralpisalò; è incerta la Samb (10a), il cui destino è legato al passaggio di proprietà. Nel C l’unico dubbio è il Catania (6°), pure in attesa di penalizzazione e il cui destino è nelle mani del Tribunale che proprio ieri ha chiesto altri documenti alla vecchia proprietà: per questo la rinuncia è probabile. Tutte le squadre ammesse ai playout parteciperanno: tra queste il Picerno, che però vuole ricorso perché, avendo più di 9 punti sul Rende, in base al regolamento sarebbe dovuto essere salvo”.