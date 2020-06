Probabili formazioni Serie A, i recuperi: il Torino con l’attacco ‘pesante’, Conte dà fiducia a Lautaro

Probabili formazioni Serie A – Attesa quasi finita. Si torna in campo per il campionato di Serie A, al via con i recuperi del 25° turno. Il primo match mette di fronte Torino e Parma, partita fondamentale per i granata che non possono permettersi un passo falso per non compromettere la corsa salvezza. In serata la sfida tra due squadre che hanno disputato un campionato comunque sorprendente: Verona e Cagliari. Domenica i veri e propri botti. Ad aprire Atalanta-Sassuolo, la squadra di Gasperini chiamata alla vittoria per mantenere il passo Champions League, chiude Inter-Sampdoria, match in grado di fornire indicazioni per le zone alte e basse della classifica.

Probabili formazioni Serie A

Torino-Parma

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Edera; Belotti, Zaza.

INDISPONIBILI: Ansaldi, Baselli, Verdi. SQUALIFICATI: -.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B.Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic.

INDISPONIBILI: Grassi, Pezzella, Siligardi. SQUALIFICATI: -.

Verona-Cagliari

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

INDISPONIBILI: Danzi, Eysseric. SQUALIFICATI: -.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Lu.Pellegrini; Pereiro, Simeone.

INDISPONIBILI: Nainggolan, Oliva, Faragò, Pavoletti. SQUALIFICATI: Joao Pedro.

Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D.Zapata.

INDISPONIBILI: -. SQUALIFICATI: -.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G.Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

INDISPONIBILI: Romagna. SQUALIFICATI: -.

Inter-Sampdoria

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; R.Lukaku, Lautaro Martinez.

INDISPONIBILI: -. SQUALIFICATI: Padelli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.

INDISPONIBILI: Ferrari. SQUALIFICATI: –