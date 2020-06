Pronostici Serie A, 28ª giornata: riscatto Lazio, incertezza Milan-Roma

Pronostici Serie A – Al via questa sera la 28ª giornata con l’anticipo tra Juventus e Lecce. Il resto del programma spalmato tra sabato e domenica, con il big match Milan-Roma e Parma-Inter a chiudere il turno. Questi i pronostici della redazione di CalcioWeb su qualche gara.

BRESCIA-GENOA: UNDER – E’ la classica gara che vale punti pesantissimi in ottica salvezza. Più critica la situazione del Brescia, ma neanche il Genoa può permettersi passi falsi. La partita si giocherà sul filo dei nervi, sulla tensione e sulla paura di sbagliare. Pronosticabile l’Under.

LAZIO-FIORENTINA: 1 + OVER – Facile pensare ad un riscatto dei biancocelesti dopo l’assurda sconfitta a Bergamo, anche se bisogna stare attenti alla gestione del match. Mercoledì primo tempo a mille e ripresa sulle gambe.

MILAN-ROMA: X – Difficile sbilanciarsi. Due squadre molto incerte ed imprevedibili quest’anno. Il Milan ha surclassato il Lecce a domicilio e la Roma ha battuto in rimonta e nel finale la Samp ma solo per 2-1 dopo aver creato occasioni in quantità industriale.

SASSUOLO-VERONA: GOL – Sassuolo sempre molto pungente davanti, ma concede anche dietro. Puntare sul Gol potrebbe essere una soluzione.

PARMA-INTER: GOL – Discorso simile a quello fatto sopra, specie dopo quanto fatto vedere dall’Inter nell’ultimo match. Il Gol è molto probabile, provarci!