“Quella partita non si doveva giocare”, ancora polemiche su Valencia-Atalanta

Non si placano le polemiche sulla partita Valencia-Atalanta. Dopo il botta e risposta tra il club spagnolo ed il tecnico Gasperini, sono arrivate altre dichiarazioni. A Tve, l’attaccante Rodrigo ha sbottato. “Forse quella partita non si sarebbe dovuta giocare con tutte le circostanze che abbiamo appreso a posteriori”.

Molti compagni sono risultati positivi al Coronavirus. “Questa sosta condizionerà il campionato perché non è facile fermarsi e poi riprendere, allenarsi e giocare non sono la stessa cosa e orari e caldo avranno un peso importante. Ma il nostro obiettivo è chiudere fra le prime quattro e qualificarci per la Champions”.