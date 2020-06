Ripescaggi Serie C, parte la corsa al salto di categoria: ecco la graduatoria

RIPESCAGGI SERIE C – La Serie C si prepara a tornare in campo per completare la stagione, si è deciso di disputare soltanto playoff e playout. La Serie D, invece, è stata sospesa definitivamente a causa dell’emergenza Coronavirus e molte squadre non sono riuscite a lottare per conquistare la promozione. Per questo motivo, è già partita la corsa ai ripescaggi, con le seconde classificate che hanno chance di effettuare il salto di categoria.

Ecco quanto si legge su ‘Il Corriere dello Sport’: “I playoff per stilare la graduatoria per eventuali ripescaggi in Lega Pro non si faranno ma le squadre che hanno terminato la stagione al secondo posto nei rispettivi gironi sono in pole position. Ecco una nostra graduatoria ponderata in base a criteri di valutazione in uso nel campionato di Serie D: Ostiamare, Savoia, Foggia, Campobasso, San Nicolò Notaresco, Monterosi, Prato, Legnano, Fiorenzuola e Legnago”.