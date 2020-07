Risultati Serie C, playoff e playout: rimonta del Catania. Novara e Catanzaro superano il turno, le squadre retrocesse

Risultati Serie C – La terza serie italiana, dopo le note vicissitudini in Federazione durante il lockdown, precedenti alla data dell’8 giugno – che ha sancito i verdetti di promozione e retrocessione – è tornata in campo qualche giorno fa per l’inizio degli spareggi e per la finale di Coppa Italia, la quale ha decretato vincitrice la Juventus U23. Oggi si replica. Oltre alle gare di ritorno dei playout, si sono giocate anche le partite dei playoff. Clamorosa rimonta del Catania che sotto di due gol ribalta il risultato al Francavilla e vince 3-2. Fanno valere il fatto campo e superano il turno anche Catanzaro, Novara e Padova. Ecco le squadre che retrocedono in Serie D: ArzignanoChiampo, Pianese, Rende, Ravenna, Bisceglie e Giana Erminio.

Di seguito il programma completo della giornata odierna.

PLAYOFF

ore 20:30

Catania-Virtus Francavilla 3-2

Catanzaro-Teramo 0-0

Novara-Albinoleffe 0-0

ore 20:45

Padova-Sambenedettese 0-0

PLAYOUT

ore 17:30

Imolese-ArzignanoChiampo 0-0

Pergolettese-Pianese 3-3

ore 18:00

Picerno-Rende 3-0

ore 18:30

Ravenna-AJ Fano 0-1

ore 19:00

Sicula Leonzio–Bisceglie 1-0

ore 20:00

Giana Erminio-Olbia 1-1