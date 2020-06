Scommesse online, ecco come prepararsi alla ripartenza della Serie A

Gli amanti delle puntate stanno riscaldando i motori: la Serie A è infatti in corso di riavvio, e mancano pochi giorni per poter riassaporare – finalmente! – il brivido della puntata sui principali match del massimo campionato di calcio nazionale.

Certo, sarà una ripartenza piuttosto particolare. Una ripartenza che sarà cauta ma non graduale, in un clima anomalo e prudente. Ma, non per questo, privo di soddisfazioni e di emozioni per chi si riavvicinerà al mondo dei siti di scommesse e del divertimento da casa.

La data di ripartenza

Come ricordato sul sito www.truffa.net, un punto di riferimento per l’esplorazione dei migliori operatori italiani di scommesse online, la data di ripartenza della Serie A è stata fissata nel 20 giugno, e non nel 13 giugno, come invece inizialmente era stato ipotizzato. Non è comunque un dramma per chi è in astinenza di calcio giocato: nei prossimi giorni sono infatti in programma le gare della Coppa Italia, e bisognerà attendere solo qualche giorno in più per poter tentare la sorte nei migliori siti di scommesse con la Serie A.

Per quanto poi attiene le prime partite che verranno disputate, nel weekend del 20 e del 21 giugno i siti di scommesse ci ricordano che si ripartirà con i recuperi della 25ma giornata. Via libera dunque a Torino – Parma e a Verona – Cagliari (il 20), e poi a Atalanta – Sassuolo e a Inter – Sampdoria (il 21).

Da quel momento in poi, come ci dimostra il ricchissimo calendario di scommesse online, sarà un rapido susseguirsi di partite. L’obiettivo è infatti quello di concludere regolarmente la Serie A il 20 agosto, in piena estate. Via libera a tanti turni infrasettimanali, che costringeranno le squadre a un tour de force massacrante, alleviato – almeno in parte – dalla possibilità di programmare i match in orari più “freschi”, serali e notturni.

Cosa succede in caso di stop

Fin qui, l’ipotesi in cui tutto vada bene. Tuttavia, nel caso in cui dovesse esserci un nuovo stop causa coronavirus, la stagione si concluderà o con il ricorso ai playoff, o con il contestatissimo algoritmo.

Attenzione, però. Il fatto che l’algoritmo possa entrare in gioco non significa che la stagione si concluderà con un vincitore: il suo uso subordina infatti l’assenza di una squadra campione d’Italia e, dunque, la sua utilità sarà limitata solamente alla necessità di correggere, con alcuni criteri, la classifica del giorno di sospensione del campionato.

Ora, il funzionamento dell’algoritmo è tutt’altro che immediato ma… cerchiamo di riassumerlo. Secondo la Figs a ogni club sarà attribuito un punteggio finale determinato come somma dei punti fino al momento della sospensione (PT), dei punti risultanti come moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in casa fino al momento della sospensione per il numero delle partite rimanenti da giocare in casa (MPc), e dei punti risultanti come moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in trasferta fino al momento della sospensione per il numero delle partite rimanenti da giocare in trasferta (NPc). Il punteggio finale che determina l’ordine di classifica sarà dunque questo: PT + (MPc x NPc) + (MPt x NPt).

Come sono cambiate le quote

Anche se ci sono possibilità che il campionato si concluda con i playoff, i migliori siti scommesse online non sembrano aver cambiato di molto i loro orientamenti.

Mentre scriviamo, la Juventus è ancora la favorita con 1.50, avendo come antagonista la sola Lazio, con 3.25. Poca la fiducia sull’Inter, a 9.00, e ancora meno sull’Atalanta, a 33.00.

Guardando al brevissimo termine, i primi recuperi vedono il Torino favorito contro il Parma (2.20) e il Verona favorito contro il Cagliari (2.20). L’Atalanta dovrebbe invece avere vita facile contro il Sassuolo (1.33), così come l’Inter contro la Sampdoria (1.36).

Detto ciò, si tenga conto che le quote sono cambiate parzialmente per quanto concerne le scommesse secondarie, con una preferenza per il numero di gol. Probabilmente uno stato di forma non particolarmente elevato potrebbe favorire partite con più realizzazioni. Dei match di cui sopra, per esempio, notiamo la presenza di Over 2,5 a 1.62 su Inter – Sampdoria e di 1.42 su Atalanta – Sassuolo, mentre si sale relativamente a 1.90 per Torino-Parma e a 1.95 per Verona-Cagliari.

Complessivamente, trattandosi di una vera e propria ripartenza assimilabile alle condizioni di incertezza di inizio campionato, è possibile che le sorprese abbonderanno, soprattutto nei primi match di ripresa. Gli scommettitori sono avvisati: le delusioni potrebbero essere dietro l’angolo… così come le ghiotte opportunità di staccare un big ticket!