Serie A, Alciato: “Chi non rispetta il protocollo sarà escluso dal campionato”

Chi non rispetterà il protocollo, verrà escluso dal campionato. E’ questa la proposta della FIGC, che sarà discussa nel Consiglio Federale del prossimo 8 giugno. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato. Proseguono in questo senso i controlli sugli allenamenti delle società di Serie A. Oggi è toccato a Juventus e Sampdoria ricevere la visita degli ispettori federali per verificare che il tutto vada secondo i piani e che si rispettino le norme igienico-sanitarie dettate dal Cts.