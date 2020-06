Serie A, le ultime dal Consiglio Federale: la data sull’inizio della prossima stagione

E’ andato in scena il Consiglio Federale, ecco gli ultimi dettagli che riguardano la prossima stagione. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ è emersa la volontà di ricominciare il prossimo 12 settembre, ma per ufficializzare la data bisognerà attendere le decisioni del Comitato Esecutivo dell’Uefa in programma mercoledì.

In quella data, infatti, saranno comunicate le date in cui si concluderanno le competizioni continentali di questa stagione e l’inizio della prossima. Domani il Consiglio tornerà a riunirsi, i principali argomenti saranno i contratti in scadenza al 30 giugno e l’esito delle competizioni Primavera sospese per il Coronavirus.