Serie C, Ghirelli: “Se avessimo dovuto giocare tutte le gare avremmo finito il 9 settembre”

La Serie C ha deciso di concludere la stagione con playoff e playout. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, ha dichiarato: “Se avessimo ripreso il 21 giugno, con 23 turni in calendario tra campionato, coppa Italia e spareggi, avremmo finito, giocando ogni mercoledì e domenica, il nove settembre. Se a ciò si congiungevano i viaggi per l’Italia… Penso che solo questi due dati confortino la scelta della impossibilità di poter riprendere il torneo allo stato originario. Da qui, la scelta dei playoff e dei playout”.