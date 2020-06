L’Imolese, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha annunciato l’esonero dell’allenatore Gianluca Atzori.

“Imolese Calcio 1919 comunica che in data odierna ha sollevato Gianluca Atzori, insieme ai suoi collaboratori, dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Per affrontare le restanti partite di playout, la conduzione tecnica sarà affidata a un nuovo staff che verrà annunciato nei prossimi giorni”. Il sostituto potrebbe essere un altro ex Reggina, Roberto Cevoli.