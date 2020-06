Serie C, ufficiali altre due rinunce ai playoff: sono sei le squadre che non prenderanno parte agli spareggi

La Serie C riparte dai playoff. Dopo la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, la Lega Pro aveva dato tempo fino alle 19 di oggi per la rinuncia alla partecipazione. Sono sei le società che non prenderanno parte agli spareggi per salire di categoria: Arezzo, Modena, Piacenza e Pontedera, oltre a Pro Patria e Vibonese (che sarebbero potute subentrare come undicesime classificate in luogo della vincente della Coppa Italia di Serie C). Tra i motivi del no troviamo questioni economiche, preoccupazione per il protocollo sanitario e la coerenza con il voto espresso nell’Assemblea di Lega Pro prima delle decisioni del Consiglio Federale.