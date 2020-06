Spadafora sulle gare in chiaro: “partita complessa, ma ci stiamo riuscendo”

Nuove indicazioni sulla ripresa del campionato di Serie A. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha affrontato nella serata di oggi, tramite Facebook, l’importante argomento di alcune partite in chiaro, per permettere ai tifosi di assistere ai match senza abbonamento: “Grazie ad un bel lavoro fatto siamo a buon punto. Ovviamente non tutte le partite potranno esserlo, ma lavoriamo per trovare un accordo che metta insieme tutto. Non è semplice, Sky detiene i diritti, le partite in chiaro non sono mai state assegnate a nessuno. Poi ci sono Rai, Mediaset, Dazn… E’ una partita complessa ma ci stiamo riuscendo”.