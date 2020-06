Stadio Fiorentina, il sindaco Nardella allo scoperto: “Io sto con Commisso”

E’ uscito allo scoperto, in merito alla questione stadio, il sindaco di Firenze Dario Nardella. Nel corso di una conferenza stampa sul tema tenutasi a Palazzo Vecchio, il primo cittadino della città toscana ha mostrato uno striscione con scritto #iostoconRocco, facendo intendere al rapporto che c’è tra lui e il presidente della Fiorentina Commisso. “Anche io – le sue parole – ho fatto il mio piccolo striscione ‘Io sto con Rocco’ perché il rispetto, la collaborazione, l’ammirazione verso Commisso, la sua famiglia, i suoi collaboratori, sono gli stessi del primo giorno. Anzi, sono ancora più grandi così come il mio desiderio di lavorare per il bene di Firenze e della Fiorentina”.