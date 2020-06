Dopo il grande clamore mediatico sull’inchiesta de ‘Le Iene‘ relativa alla questione Lotito-Zarate, durata una settimana, ieri sera su Italia Uno è andato in onda il servizio. Questa notte, però, i tifosi della Lazio sono usciti allo scoperto, esponendo uno striscione in difesa della società: “La Lazio non si tocca”, la frase presente.