“Ti aspettiamo alla Roma, manca il capobranco del casino”: Juan Jesus chiama Nainggolan

“Io lontano dalla Roma? Non credo proprio. Tutta la squadra sta bene qui, è impossibile scegliere destinazione migliore“. E’ il pensiero di Juan Jesus, difensore della Roma che ha risposto a un tifoso che lo stava criticando per non essersi trasferito in un’altra squadra durante l’ultima finestra di calciomercato, come riporta ‘Il Corriere dello Sport’.

Poi un siparietto con il suo ex compagno di squadra Nainggolan. “Ti aspettiamo, manca il capobranco del casino! Tu sei il Lupo Ninja!”, il post del brasiliano al belga. Il centrocampista tornerà all’Inter dopo la parentesi al Cagliari, ma continuano a circolare voci su un clamoroso ritorno alla Roma.