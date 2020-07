Ata”t”anta, una macchina da gol: quest’anno in rete contro tutte le squadre di Serie A [I NUMERI]

Uno schiacciasassi. Una squadra eccezionale e sicuramente quella più in forma dopo il lockdown. Stiamo parlando dell’Atalanta, momento magico per i nerazzurri che sono rientrati clamorosamente in corsa per la vittoria dello scudetto, anche per la Champions League si può pensare in grande. I calciatori si conoscono ormai a meraviglia e l’Atalanta gioca, per distacco, il miglior calcio del campionato di Serie A. Si tratta di una squadra completa in ogni reparto, Gasperini è riuscito a tirare fuori il massimo da ogni giocatore. Ha blindato la porta con Gollini, in difesa si lavora molto bene di squadra con Toloi che è in un grande periodo di forma, gli esterni sono devastanti (soprattutto Gosens), qualità e quantità a centrocampo. Poi gli attaccanti, di primissimo livello: da Ilicic a Gomez, da Zapata a Muriel. Il distacco dal secondo posto, occupato dalla Lazio, è di appena di 2 punti, ma l’Atalanta può guardare oltre, alla Juventus. La distanza è di 9 punti e la prossima giornata c’è lo scontro diretto contro i bianconeri, vincere ancora vorrebbe dire entrare pienamente in corsa per il titolo. E poi c’è attesa per il sorteggio di Champions League, l’Atalanta può e deve crederci.

L’Atalanta in gol con tutte le squadre

I numeri parlano chiaro. L’Atalanta ha messo a segno 85 gol ed è per distacco la migliore squadra del campionato di Serie A con una media di quasi tre gol a partita. Per il futuro bisognerà lavorare per rinforzare la difesa, ben 4 squadre hanno subito meno gol (gli stessi del Milan) e tra queste c’è anche il Verona. Tra campionato e Champions League è reduce da undici vittorie consecutive. Undici. Un percorso così deve essere messo in risalto e nessun obiettivo è vietato. Snocciolando altri numeri, un altro aspetto conferma il campionato disputato dall’Atalanta: ha fatto gol a tutte in Serie A. Nel girone d’andata solo due squadre erano riuscite a non prendere gol dall’11 di Gasperini: il Cagliari e la Sampdoria. Il tabù si è sfondato al ritorno e proprio nelle ultime due giornate, 0-1 contro i sardi e 2-0 contro la squadra di Ranieri. Un altro record da aggiungere alla lista delle imprese stagionali. In attesa delle big internazionali, anche per loro sarà difficile mantenere la porta inviolata…