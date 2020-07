Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: torna Ilicic, Gattuso conferma Mertens

Atalanta-Napoli, probabili formazioni – Sfida di lusso al ‘Gewiss Stadium’. Si gioca Atalanta-Napoli, gara della ventinovesima giornata di Serie valevole per le zone alte della classifica. I bergamaschi vogliono blindare il quarto posto e allontanare definitivamente gli assalti di Napoli e Roma. La Dea è probabilmente la squadra più in forma del momento, in una condizione atletica strepitosa. Di fronte il Napoli di Gattuso che ha ricominciato benissimo dopo il lockdown. La vittoria della Coppa Italia e i successi in campionato per provare a raggiungere una difficilissima ma non impossibile qualificazione in Champions. Un solo risultato per i partenopei per continuare a sperare: la vittoria. Gasperini rilancia Ilicic dal 1′, Gattuso si affida alla vena realizzativa di Mertens. Le probabili formazioni scelte dai due allenatori.

Atalanta-Napoli, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso