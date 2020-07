L’Udinese si taglia fuori, adesso la salvezza è una corsa a due: il calendario di Genoa e Lecce

Tre giornate alla fine del campionato di Serie A. La corsa salvezza entra nel vivo e sembra coinvolgere oramai soltanto due squadre: Lecce e Genoa. L’Udinese, infatti, si è chiamata fuori grazie alla vittoria contro la Juve. Anche il Torino, a quota 38 punti, può dirsi quasi tranquillo. La gara sul campo della SPAL sembra abbordabile e i granata potrebbero tirare un sospiro di sollievo in caso di vittoria, dopo una stagione alquanto travagliata. Il Brescia ha 24 punti. Le Rondinelle avrebbero bisogno di un miracolo. L’unico modo per mantenere la categoria è infatti vincere le restanti tre partite e sperare che il Lecce faccia al massimo un punto negli ultimi 270′. Ecco che la corsa salvezza si riduce a Lecce e Genoa. I salentini partono penalizzati sia dallo svantaggio in classifica che negli scontri diretti. Ma il calendario potrebbe dare una mano alla squadra di Liverani. Andiamo a vedere nel dettaglio.

LECCE 32 PUNTI – I salentini sono tornati alla vittoria contro il Brescia. La squadra di Fabio Liverani parte svantaggiata. Sono quattro le lunghezze di ritardo dal Genoa. Ma le ultime partite potrebbero dare una mano. Il calendario non è proibitivo, ma nemmeno semplicissimo. E il destino non dipende più soltanto dalla squadra di Liverani, che però deve provare ad ottenere il massimo in tutte le gare. Qualora infatti perdesse o pareggiasse a Bologna e il Genoa vincesse contro l’Inter avremmo i verdetti definitivi, con Lecce e Brescia retrocesse insieme alla SPAL.

GENOA 36 PUNTI – Una stagione al di sotto delle aspettative quella del Genoa, che però si è ripreso nelle ultime settimane. Vittorie con SPAL, Lecce e Sampdoria, inframezzate dal brutto KO contro il Torino. Avere il vantaggio nei confronti dei salentini aiuta, ma non fa dormire sonni tranquilli a Nicola. Il calendario, infatti, sulla carta è più difficile rispetto a quello del Lecce. Arriverà un’Inter affamata e vogliosa di riscatto, che in trasferta ha lasciato pochi punti per strada. L’impegno a Reggio Emilia contro il Sassuolo vedrà di fronte una delle squadre più in forma post-Covid. Infine la gara casalinga col Verona, avversario arcigno guidato dall’ex Juric. Ma, come detto, in caso di exploit del Grifone contro la squadra di Conte e di mancato successo del Lecce in casa del Bologna la salvezza sarebbe matematica.