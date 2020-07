Danilo, che botta: brutto colpo alla testa, il calciatore rimane frastornato

Juventus e Sampdoria sono in campo per la 36esima giornata del campionato di Serie A, sfida che può valere lo scudetto alla squadra di Maurizio Sarri. Nei primi minuti la partita non è stata entusiasmante, le squadre non sono riuscite a sbloccare il risultato. Dopo 30 minuti brutta notizia per i bianconeri, il terzino Danilo è stato costretto al cambio. Il brasiliano ha preso un brutto colpo alla testa, dalla panchina hanno subito richiamato l’attenzione dello staff medico. Danilo non riusciva nemmeno a rimanere in piedi a causa di giramenti di testa. Inevitabile la sostituzione, al suo posto dentro Bernardeschi.