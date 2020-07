Emerson a CalcioWeb: “ottima stagione, non abbiamo recriminazioni. Futuro? Voglio continuare a giocare, sto bene fisicamente”

E’ stato un grande protagonista della stagione del Potenza, la squadra si è confermata come una delle rivelazioni in Serie C. Stiamo parlando di Emerson, difensore di grande esperienza e reduce da avventure importanti nel calcio italiano, le più significative quelle con le maglie di Reggina e Livorno. Il sogno della promozione in Serie B si è interrotto ai playoff contro la Reggiana (squadra che poi ha ottenuto il salto di categoria), ma il giudizio non può che essere positivo a livello personale e di squadra. Il contratto del brasiliano è in scadenza, al momento è ancora presto per pensare ad una nuova squadra, il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente. Abbiamo parlato di questo ed altro con il diretto interessato, dalla stagione da poco conclusa, dal passato al futuro, ecco quanto dichiarato da Emerson ai microfoni di CalcioWeb.

LA STAGIONE CON IL POTENZA ED I PLAYOFF – “E’ stata una stagione più che positiva, entrare ai playoff è già stato un ottimo risultato. Non è stato facile riprendere dopo il lockdown, la rosa ha dovuto fare i conti anche con qualche infortunio di troppo. Nel complesso è stata comunque una buona stagione, peccato per la partita contro la Reggiana, ma abbiamo fatto il massimo”.

Sulla sfida contro la Reggiana: “abbiamo fatto la nostra partita contro una squadra attrezzata per ottenere la promozione. E’ stata una gara tirata, alla fine è mancato l’episodio decisivo. E’ stata una bella sfida, non abbiamo recriminazioni”.

IL BARI – “E’ una squadra molto forte, già pronta per la Serie B per la rosa a disposizione. La posizione da seconda classificata è stato un vantaggio ai playoff per il fattore campo, magari con una finale andata e ritorno avrebbe avuto maggiori chance di ottenere la promozione. I calciatori sono importanti, capisco l’amaro in bocca per il risultato finale. Ma la promozione della Reggiana è stata meritata”.

IL FUTURO – “Ho il contratto in scadenza al 31 agosto. Bisogna aspettare qualcosa, è ancora presto per il mercato. Non so nulla di eventuali richieste, si sta occupando di tutto il mio agente. Adesso sono staccato dal calcio, mi sto godendo le vacanze con la mia famiglia. Voglio continuare a giocare, mi sento ancora molto bene fisicamente”.

REGGINA – “E’ stata un’esperienza bellissima, una stagione molto intensa. Ho creato un grande legame con la squadra e con la piazza. I tifosi mi vogliono bene e questa è la cosa più bella. Sono onorato di aver indossato la maglia amaranto, avremmo potuto conquistare un risultato migliore in quel campionato, è una città che merita almeno la Serie B”.