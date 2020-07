Formazioni ufficiali SPAL-Udinese: ci sono Okaka e Petagna

Formazioni ufficiali SPAL-Udinese – SPAL e Udinese si sfidano nelle trentunesima giornata di Serie A. I ferraresi sono quasi spacciati e condannati alla Serie B. La sconfitta contro la Sampdoria ha posto una pietra quasi tombale sulle residue speranze di salvezza della squadra di Di Biagio, che però con una vittoria potrebbe ancora rimanere agonizzante per qualche settimana. L’Udinese si mangia le mani per il doppio vantaggio sprecato contro il Genoa. Un successo avrebbe praticamente messo in salvo i friulani, che invece devono ancora lottare. Sfida che si preannuncia tesa e vibrante vista la posta in palio.

Formazioni ufficiali SPAL-Udinese

SPAL (4-3-3): Letica; Sala Vicari Bonifazi Felipe; Missiroli Valdifiori Castro; D’Alessandro Petagna Murgia.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Becao; Stryger Larsen, de Paul, Walace, Fofana, Zeegeelar; Lasagna, Okaka.