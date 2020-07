Formazioni ufficiali Udinese-Juventus: ancora fuori Pjanic, gioca Ramsey

Formazioni ufficiali Udinese-Juventus – Si gioca la penultima gara della trentacinquesima giornata di Serie A. In campo Udinese e Juventus per una gara che potrebbe decidere molto del futuro del campionato. I friulani arrivano dalla sconfitta contro il Napoli. Una rimonta subita che ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra di Gotti, che cerca ancora qualche punto per la matematica salvezza. La squadra di Sarri è invece reduce dalla vittoria contro la Lazio, che l’ha avvicinata ancor di più allo scudetto. Manca ormai poco ai festeggiamenti e i bianconeri faranno di tutto per portare a casa l’ennesimo trionfo.

Formazioni ufficiali Udinese-Juventus

Udinese: Musso; Becao, Nuytinck, Troost-Ekong; ter Avest, Fofana, de Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski.

Juventus: Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.