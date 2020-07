Gol Dybala: ennesima perla dell’argentino che manda subito in vantaggio la Juve, poi il raddoppio di Cuadrado [VIDEO]

Gol Dybala – Lo avevamo detto: Dybala non sa segnare gol brutti. Non ci riesce, è più forte di lui. Se segna, si deve impegnare per dipingere magie. E così ha fatto nella quarta rete consecutiva nelle ultime quattro partite (cinque se consideriamo il gol all’Inter prima del lockdown): è arrivata al 3′ del derby di Torino. Riceve palla in area, si accentra, salta qualche avversario e mette in rete aiutandosi con una deviazione. Bianconero subiti avanti nella prima gara di questa 30ª giornata di Serie A. Di seguito il VIDEO.

PAULO DYBALA IS REALLY DRAGGING JUVENTUS pic.twitter.com/KwMfOaZUTN — martina (@juventuside) July 4, 2020

Il raddoppio è arrivato alla mezz’ora con un super contropiede avviato da Dybala, passato da Cristiano Ronaldo e concluso da Cuadrado, che ha saltato Lyanco e incrociato sull’angolino alla destra di Sirigu.