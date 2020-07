Infortunio per Hakan Calhanoglu. Il turco del Milan, dopo una grande mezz’ora condita dal gol del momentaneo 1-0, si è dovuto arrendere per un fastidio al polpaccio. Milan che ha comunque trovato il raddoppio contro la Lazio all’Olimpico nella trentesima giornata di Serie A grazie al rigore trasformato da Ibrahimovic. Al posto di Calhanoglu è entrato Lucas Paquetà. Le condizioni del turco saranno da valutare in vista della sfida di martedì sera contro la Juventus.