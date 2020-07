Infortunio Douglas Costa, si ferma ancora il brasiliano: le sue condizioni

Infortunio Douglas Costa – Dopo la sconfitta di ieri sera a Udine “la Juve è rientrata nella notte e oggi è tornata ad allenarsi alla Continassa, a tre giorni dal match contro la Samp (kick-off domenica, ore 21.45). Scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni tecniche e partita per il resto del gruppo: questo il menu di giornata per i bianconeri, che domani torneranno in campo nel pomeriggio”, recita la nota del sito ufficiale bianconero.

A margine, anche la notizia dell’ennesimo stop per Douglas Costa, “sottoposto questa mattina, presso il J|Medical -si legge – a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato”.