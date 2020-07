Infortunio Luis Alberto, il tecnico Inzaghi conferma l’assenza dello spagnolo

INFORTUNIO LUIS ALBERTO – La Lazio si prepara per il big match di campionato contro la Juventus, non sarà del match Luis Alberto a causa di un infortunio. La conferma è arrivata direttamente dall’allenatore Simone Inzaghi in conferenza stampa. “Sarà un match molto complicato tra due squadre che stanno facendo un ottimo percorso. L’obiettivo è svolgere una buona gara, senza pensare agli assenti. Siamo concentrati sull’obiettivo Champions League che non è stato ancora raggiunto con certezza”.

“Non sarà convocato Luis Alberto che accusa ancora dolore. Così come non saranno della partita Radu, Jony, Marusic e Correa. Saranno assenze importanti. Con Lulic, Leiva e Correa a disposizione avremmo disputato sicuramente meglio le ultime giornate di campionato”.