Infortunio Ospina, colpo in testa per lo sfortunatissimo portiere: è la seconda volta in due anni [FOTO]

Si sta giocando Atalanta-Napoli, gara della ventinovesima giornata di Serie A. Brutto infortunio per David Ospina poco prima dello scoccare della mezz’ora di gioco. Il portiere colombiano si è scontrato con l’avversario Caldara e con il compagno di squadra Mario Rui sugli sviluppi di un calcio di punizione. Un taglio poco sopra l’occhio destro per Ospina, che è stato fasciato e portato via con la barella mobile, sanguinante ma cosciente. Sfortunatissimo il portiere del Napoli, che si fece male in testa anche la scorsa stagione contro l’Udinese e stette fuori per un mese. Al suo posto è entrato Alex Meret. In basso la FOTO.