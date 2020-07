Inter, che stoccata di Icardi: “il Psg è un passo in avanti”

“Ho 27 anni, ho trascorso molto tempo in Italia. È stato importante per me fare un grande passo nella mia carriera”. Sono le dichiarazioni di Mauro Icardi, attaccante riscattato dal Psg. L’argentino lancia una frecciatina all’Inter, suo ex club, tramite i canali ufficiali del club francese. “Volevo venire in un club come il Psg per vincere titoli e giocare ai massimi livelli. Questo è ciò che mi ha fatto desiderare di cambiare e progredire nella mia carriera”. Icardi si prepara per i quarti di Champions League, il campionato francese è stato, infatti, definitivamente sospeso.