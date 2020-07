Mai cantar vittoria troppo presto: Lingard segna al 98′ dell’ultima giornata e beffa lo scommettitore [FOTO]

Mai cantar vittoria troppo presto. Mai come questa volta vale questo detto. Un ragazzo inglese lo ha imparato a proprie spese. Jesse Lingard era reduce da un’ottima stagione 2018-2019, ma quest’anno per lui è stato un incubo. Nessun gol e nessun assist, oltre a tanti infortuni. E così c’era già chi era pronto ad esultare. Si tratta di un ragazzo inglese che aveva scommesso proprio sulla stagione negativa del centrocampista del Manchester United, puntando sui zero gol e zero assist in stagione. Ma… al minuto 98 dell’ultima giornata, contro il Leicester, Kasper Schmeichel ha pensato bene di azzardare un dribbling e regalare palla a Lingard che, nonostante tutte le negatività che lo hanno colpito quest’anno, non poteva davvero sbagliare. Una beffa per il povero scommettitore, che sicuramente avrà imparato che le partite finiscono quando l’arbitro fischia.