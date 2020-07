Milan, Maldini: “non so se ci sarà posto per me nel futuro”

Il Milan è in campo per la gara di campionato contro la Juventus, prima del match ha parlato ai microfoni di DAZN il dirigente Paolo Maldini. “Non so se ci sarà spazio per me nel Milan del futuro, ora voglio arrivare bene alla fine di questa stagione e toglierci più soddisfazioni possibili. Poi decideremo. Di sicuro non è in discussione il mio legame con questa società”.

“Con Gazidis parliamo molto spesso, non ci sono ancora situazioni definitive, di solito in questi casi si tende ad aspettare fine stagione”. Voglio restare? “Domanda difficile: mio padre è stato capitano del Milan, io stesso ho vinto tanto qui, mio figlio gioca in rossonero… il mio legame con il club non è in discussione, credo”.