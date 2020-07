Morso Patric, il calciatore della Lazio perde la testa contro il Lecce [VIDEO]

Morso Patric – Il calciatore della Lazio Patric ha perso la testa. Altra pesante sconfitta per i biancocelesti nella gara del campionato di Serie A. Grande prestazione per il Lecce che ha ottenuto tre punti importantissimi per la salvezza. Biancocelesti in vantaggio con la rete di Caicedo, poi i padroni di casa ribaltano tutto prima con Babacar e poi con il difensore Lucioni. Nel finale Patric ha perso la testa, morso nei confronti dell’avversario Donati, il calciatore di Inzaghi viene espulso dopo il suggerimento del Var. In arrivo una stangata per Patric. In basso ecco il video.

Patric è un animale ma Donati che ha fatto una sceneggiata patetica non è da meno Quanto le odio ste cosepic.twitter.com/3n3Hpq2rvs — Mefisto94 (@mefisto94_) July 7, 2020