Incredibile in Napoli-Sassuolo: 4 gol annullati ai neroverdi per fuorigioco, è un record!

Al Bologna ne erano stati annullati “solo” due, al Sassuolo addirittura quattro. Il Napoli è, diciamo così, fortunato con il fuorigioco. Il caso vuole che i partenopei facciano registrare due record. E se contro i felsinei il VAR si era “limitato” a cancellare solo due reti, contro i neroverdi è successo l’incredibile. Sono stati infatti 4 gli urli strozzati in gola ai calciatori di De Zerbi. Ironico il sorriso dell’allenatore nelle varie circostanze. Prima è toccato a Djuricic, con il guardalinee che al minuto 32 alza la bandierina. Poi è stato il turno ancora del serbo, fermato dal silent check del VAR. Come se non bastasse, nella ripresa sono stati annullati anche i gol di Caputo e Berardi. Incredibile ma vero. E il Napoli ringrazia. Contro il Bologna era arrivato un pari, al San Paolo contro il Sassuolo arrivano addirittura i tre punti.