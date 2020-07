Playoff Serie C, ufficializzati orari e modalità di svolgimento: una gara in diretta su Rai Sport

Playoff di Serie C – Dopo le gare di ieri sera relative al Secondo Turno, nella giornata giovedì 9 luglio andranno in scena le altre partite dei Playoff di Serie C. Si tratta dell’ultima fase in gara unica. Chi passa il turno inizierà infatti la fase nazionale dei quarti di finale con gare tra andata e ritorno. Entreranno in scena le tre seconde classificate. Nel frattempo, con un comunicato, la Lega Pro ha reso noti gli orari e le modalità di svolgimento delle sfide di giovedì. Eccolo integralmente.

“Si riportano, in base ai relativi accoppiamenti, le gare del Primo Turno Play-Off Nazionale in programma nella data e con gli orari d’inizio sotto indicati:

PRIMO TURNO PLAY OFF NAZIONALE

GIOVEDÌ 09 LUGLIO 2020

GARA 1

MONOPOLI – TERNANA Diretta RAI SPORT Ore 20.45

GARA 2

JUVENTUS U23 – PADOVA Ore 20.30

GARA 3

CARPI – ALESSANDRIA Ore 20.30

GARA 4

RENATE – NOVARA Ore 20.30

GARA 5

POTENZA – TRIESTINA Ore 20.30

Modalità di svolgimento

Il Primo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gara unica. Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara in casa. Le squadre vincenti gli incontri in gara unica avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale le squadre definite “teste di serie””.