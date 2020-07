PANCHINA SPAL – La Spal è destinata alla retrocessione, per la matematica sembra ormai solo questione di tempo. E’ stata una brutta stagione per un club che aveva abituato a miracoli, adesso la dirigenza è al lavoro per programmare al meglio il futuro e la prossima stagione. Si è deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore Gigi Di Biagio, l’ex dell’Under 21 non ha convinto e l’intenzione è quella di interrompere il rapporto.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il sogno è quello di affidare la panchina a Beppe Iachini, l’attuale tecnico della Fiorentina difficilmente continuerà ad allenare i viola anche nella prossima stagione e quello della Spal potrebbe essere un progetto stuzzicante con l’obiettivo di tornare subito in Serie A.