Clamoroso De Laurentiis, apre a playoff e playout in Serie A: “Ci stiamo pensando con la FIGC…”

Un’idea nata così qualche mese fa per via della pandemia che rischiava di ridurre i tempi per il finale di stagione. Ma un’idea che, adesso, anche dopo il picco epidemico in Italia, può essere seriamente presa in considerazione. Ci riferiamo alla possibilità della divisione in gironi e della presenza di playoff e playout nella nostra Serie A. La notizia è stata lanciata questa mattina dal Corriere della Sera. Il noto quotidiano ha spiegato che, tra i presidenti favorevoli a questo nuovo format, c’è quello del Napoli Aurelio De Laurentiis.

E, infatti, lo stesso patron partenopeo non smentisce, anzi. Conferma e ne spiega anche le motivazioni: “Con la Federcalcio stiamo provando a percorrere la strada dei playoff e dei playout, per spezzare la continuità penalizzante degli ultimi 9 anni“, ha detto intervenendo telefonicamente durante la presentazione del libro “Interrompo dal San Paolo”, come riporta Il Mattino.