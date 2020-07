Playoff Serie C, gli accoppiamenti delle due semifinali: si decide la quarta promozione

Playoff Serie C – Si sono concluse le partite dei quarti di finale dei playoff di Serie C. E’ uscito il nome delle quattro squadre qualificate in semifinale. Passaggio del turno con il brivido per il Bari, 1-1 contro la Ternana. Tanta sfortuna per le Fere che hanno dovuto fare i conti con tre infortuni dopo appena 38 minuti. Passa anche la Reggiana dopo lo 0-0 contro il Potenza. Colpaccio del Novara che ha vinto sul campo del Carpi. Ok la Carrarese, basta il 2-2 contro la Juventus U23.

Venerdì 17 luglio sono in programma le semifinali play-off che si giocheranno in casa delle squadre che hanno ottenuto una migliore posizione in classifica. Saranno Bari-Carrarese e Reggio Audace-Novara. In caso di parità al termine dei novanta minuti, si andrà ai supplementari e poi i rigori.