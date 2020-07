Playoff Serie C, la Reggiana torna in Serie B dopo 21 anni: Bari steso da Kargbo

Finale playoff Serie C – La Reggiana torna in Serie B dopo 21 anni di assenza dalla serie cadetta. Bari superato all’ultimo atto a Reggio Emilia grazie al gol di Kargbo, arrivato al 50′. Partita condotta per larghi tratti dalla squadra di Alvini, che ha sfiorato il vantaggio già in avvio, con il palo colpito da Varone. Al 7′ è Kargbo a sfiorare il gol, ma ancora una volta è il legno a negare la gioia ai padroni di casa. Ad inizio ripresa Varone verticalizza per Kargbo, che di testa anticipa Frattali e trova l’incrocio. Il Bari prova a reagire, ma il gol di Antenucci viene annullato per un tocco di mano. Nel finale espulso il tecnico dei ‘Galletti’ Vivarini.

Reggiana-Bari 1-0 (50′ Kargbo)