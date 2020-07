Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb: riscatto Lazio e Inter, Milan-Juve da Gol

Pronostici Serie A – Ritmi frenetici nel massimo campionato italiano dopo la ripresa post lockdown. In Serie A si gioca quasi tutti i giorni, tra gare del weekend e turni infrasettimanali. Quello che comincerà stasera sarà valevole per il 31° turno. Scendono in campo per prime Lazio (a Lecce) e Juve (a Milano), poi il ricco programma del mercoledì e le ultime due sfide del giovedì. Ecco i consigli di CalcioWeb su alcune sfide.

LECCE-LAZIO: 2 + OVER – Pronto riscatto per i biancocelesti dopo la pesante debacle all’Olimpico. Torna Immobile e la difesa salentina vista dopo la ripresa è un colabrodo. Stuzzica il 2 + Over.

MILAN-JUVE: GOL – In altri tempi sarebbe stato più facile sbilanciarsi, ma ad oggi non è così. Si affrontano due tra le squadre più in salute dopo il lockdown, che hanno segnato tanto. Gol da valutare.

ATALANTA-SAMPDORIA: 1 + OVER – Solito discorso di quando gioca l’Atalanta, seppur nell’ultima gara abbia vinto “solo” 0-1. Di fronte una Sampdoria proveniente da due vittorie di fila molto importanti, ma che rischia l’imbarcata se la band di Gasperini fa quello che sa fare e come lo sa fare.

BOLOGNA-SASSUOLO: OVER – Possibile partita con qualche gol in più del solito. Sono due squadre in salute, che provano sempre a proporre gioco piuttosto che chiudersi e ripartire. Consigliamo Over.

VERONA-INTER: 2 + GOL – Pure per l’Inter, così come per la Lazio, è il momento del riscatto, anche se – nonostante la brutta sconfitta a Brescia – il Verona non è avversario semplice. E infatti puntiamo al 2 + Gol, per una gara che si prospetta comunque tosta.