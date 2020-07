Real Madrid, c’è un calciatore positivo al Coronavirus! Salta il Manchester City

Un caso dichiarato di positività al Covid-19 da parte di un calciatore del Real Madrid. E’ lo stesso club spagnolo ad annunciarlo attraverso una brevissima nota sul proprio sito ufficiale: si tratta di Mariano. Ecco di seguito. “Dopo i test COVID-19 effettuati individualmente sulla nostra prima squadra di calcio ieri dal Real Madrid Medical Services – si legge – il nostro giocatore Mariano ha dato un risultato positivo. Il giocatore è in perfetta salute e rispetta il protocollo di isolamento sanitario a casa”.

Niente di grave, dunque. Mariano è risultato positivo ma non ha avuto alcuna conseguenze. Il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di due settimane, però, per forza di cose lo mette out in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Manchester City.