La Juventus ha piazzato un grande colpo di mercato, si tratta del centrocampista Arthur arrivato tramite uno scambio con Pjanic. Adesso emerge un retroscena sul trasferimento del brasiliano. Secondo ESPN il discorso di Dani Alves avrebbe fatto la differenza, è stato consigliato ad Arthur di accettare i bianconeri: la Juve, con Sarri,è l’ambiente ideale per crescere. E’ questo il senso del discorso. Anche Douglas Costa e Alex Sandro si sarebbero spesi per portare a Torino Arthur, le caratteristiche possono fare la differenza in una squadra come la Juventus.