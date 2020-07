Risultati playoff Serie C, il programma del secondo turno: Ternana-Catania, il Catanzaro contro il Potenza

Risultati playoff Serie C – Si torna in campo per il secondo turno dei playoff di Serie C, la competizione entra sempre più nel vivo per decidere la quarta promossa dopo Monza, Vicenza e Reggina. Già al turno successivo il Novara, il Pontedera ha infatti rinunciato a scendere in campo. Il Sudtirol affronta la Triestina, il Siena sul difficile campo dell’Alessandria. Promette spettacolo anche la sfida tra Padova e Feralpisalò, nel Girone C Ternana-Catania e Potenza-Catanzaro.

Risultati playoff Serie C

PONTEDERA- NOVARA VITTORIA PER RITIRO

ORE 20

SUDTIROL-TRIESTINA

ORE 20.30

ALESSANDRIA-SIENA

TERNANA-CATANIA

ORE 20.45