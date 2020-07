Risultati Serie A, Lazio in vantaggio con Caicedo: la classifica

Risultati Serie A – Si torna in campo per la giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi di classifica. Nel primo match in campo la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi chiamata a riscattare la pesante sconfitta contro il Milan, di fronte il Lecce. In serata la Juventus sul campo del Milan per continuare la corsa scudetto. Grosse emozioni nella giornata di mercoledì. Si apre alle 19.30 con Fiorentina-Cagliari e Genoa-Napoli. L’Atalanta affronta la Sampdoria. Giovedì Spal-Udinese e Verona-Inter.

Martedì 7 luglio

ore 19.30

LECCE-LAZIO 0-1 (5′ Caicedo)

ore 21.45

MILAN-JUVENTUS

Mercoledì 8 luglio

ore 19.30

FIORENTINA-CAGLIARI

GENOA-NAPOLI

ore 21.45

ATALANTA-SAMPDORIA

BOLOGNA-SASSUOLO

ROMA-PARMA

TORINO-BRESCIA

Giovedì 9 luglio

ore 19.30

SPAL-UDINESE

ore 21.45

VERONA-INTER

