Scossone Cristiano Ronaldo: “via dalla Juve, c’è l’accordo segreto con un’altra proprietà. Cifre stratosferiche”

Prima l’intervista di Tacconi, adesso una nuova clamorosa indiscrezione dalla Spagna. L’attaccante Cristiano Ronaldo è concentrato sulla stagione con la maglia della Juventus, l’obiettivo è intanto vincere la Serie A e poi lottare per il miglior piazzamento anche in Champions League. Il futuro del portoghese è ancora tutto da decidere, il calciatore è legato da altri due anni di contratto, ma potrebbe anche decidere di lasciare i bianconeri prima della naturale scadenza.

Secondo quanto riporta Don Balon Cristiano Ronaldo avrebbe parlato con il Newcastle in maniera indiretta. Al momento è una notizia che non ha trovato conferme in Italia, ma la bomba è stata lanciata. Il portoghese sarebbe interessato alla proposta ricevuta dal fondo arabo che sembra ormai prossimo all’acquisto del club inglese.

Le parti avrebbero addirittura un ‘patto riservato’. Si parla di cifre altissime per il nuovo contratto, due anni con la possibilità di rescissione dopo una stagione per concludere la carriera negli USA.