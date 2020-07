Serie A, le probabili formazioni delle partite di oggi: torna Muriel, in dubbio Ibrahimovic

Serie A, le probabili formazioni – Il campionato di Serie A è ormai agli sgoccioli, si gioca la 35esima giornata del massimo torneo italiano. Sono in arrivo altri verdetti, sia per le zone alte che per quelle basse. Il turno prende il via con il botto, nel primo match in campo l’Atalanta contro il Bologna. Stagione veramente entusiasmante della squadra di Gasperini che punta al secondo posto, di fronte una compagine ben strutturata e che gioca un buon calcio. I nerazzurri potrebbero far rifiatare il Papu Gomez. Torna Muriel dopo l’incidente domestico, fiducia in Malinovskyi, reduce da un momento entusiasmante. Mihajlovic ripropone Barrow e Palacio, in panchina nell’ultimo match. Sfida scoppiettante tra Sassuolo e Milan. De Zerbi schiera ancora Caputo, a supporto Berardi, Djuricic e Boga. Non è al meglio Ibrahimovic, lo svedese non si è allenato con la squadra ed è a rischio, certa la presenza di Rebic.

Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Castagne, Pasalic, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Muriel, Zapata. ALL.: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic.

Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Traore, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.