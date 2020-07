Serie B, ultima giornata thriller: tutte le combinazioni salvezza dal Venezia al Trapani

Anche la penultima giornata di Serie B è andata in archivio. Il campionato cadetto deve ancora emettere alcuni verdetti importanti. Sia la lotta playoff, con conseguenti piazzamenti, sia la corsa salvezza sono accesissime. E chi fino a poco tempo fa sembrava spacciato si è invece rilanciato alla grande e spera addirittura di evitare anche i playout. Saranno 90 minuti di fuoco quelli in programma venerdì 31 luglio, una partita per decidere il destino di 7 squadre. Sono infatti Ascoli, Cosenza, Juve Stabia, Perugia, Pescara, Trapani e Venezia le compagini coinvolte nella lotta per non retrocedere. Ad oggi solo il Livorno è sicuro di giocare in Serie C la prossima stagione. A fare compagnia ai labronici saranno tre delle squadre sopra citate (due direttamente e una attraverso i playout). E l’ultima giornata potrebbe rimescolare le carte ad ogni gol, ogni minuto. Inoltre c’è da mettere in conto che il Trapani potrebbe riacquisire due punti di penalizzazione inflitti ai siciliani nelle scorse settimane. Il ricorso è stato presentato e questo nuovo scenario potrebbe cambiare tutto. Ad oggi, però, il Trapani ha 41 punti e per raggiungere i playout ha bisogno di un miracolo. Anche la Juve Stabia non ha chances di salvezza diretta, ma solo di agganciare i playout. Un’ultima remotissima ipotesi vede il possibile arrivo a pari punti (46) di Ascoli, Cosenza, Perugia e Pescara, che si potrebbe verificare in caso di sconfitta dei marchigiani, vittoria dei calabresi, pareggio del Grifo e pareggio degli abruzzesi. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le combinazioni salvezza.

Corsa salvezza: la classifica e il programma dell’ultima giornata

Classifica

Benevento 83 Crotone 68 Spezia 58 Pordenone 57 Cittadella 55 Chievo 53 Pisa 53 Frosinone 53 Salernitana 52 Empoli 51 Entella 48 Cremonese 48 Venezia 47 Ascoli 46 Perugia 45 Pescara 45 Cosenza 43 Juve Stabia 41 Trapani 41 Livorno 21

Ultima giornata

Ascoli-Benevento

Chievo-Pescara

Cosenza-Juve Stabia

Cremonese-Pordenone

Entella-Cittadella

Frosinone-Pisa

Livorno-Empoli

Salernitana-Spezia

Trapani-Crotone

Venezia-Perugia

Corsa salvezza: le combinazioni

Venezia (47 punti): si salva se…

Pareggia contro il Perugia

Perde e una tra Ascoli e Pescara non vince

Ascoli (46 punti): si salva se…

Vince

Pareggia e non vincono sia Perugia che Pescara

Perde e una tra Perugia e Pescara perde

Perugia (45 punti): si salva se…

Vince

Pareggia, il Cosenza non batte la Juve Stabia e il Pescara non batte il Chievo

Pareggia e l’Ascoli perde

Perde, il Cosenza non vince e il Pescara perde

Pescara (45 punti): si salva se…

Vince

Pareggia e il Perugia perde

Pareggia, l’Ascoli perde e il Cosenza non vince

Cosenza (43 punti): si salva se…

Vince e Perugia e Pescara perdono

Vince, il Pescara perde, il Perugia non vince e l’Ascoli fa almeno un punto

Juve Stabia (41 punti): va ai playout se…

Vince

Trapani (41 punti): va ai playout se…