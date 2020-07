Brutte notizie per il Trapani. Aumenta la penalizzazione per il club per gli stipendi di febbraio pagati in ritardo. Dunque cambia la classifica in Serie B, con un altro -1 e situazione per la salvezza che si complica. Ecco il comunicato ufficiale sul sito del club.

“ll Trapani Calcio prende atto con amarezza dell’ingiusta decisione assunta in data odierna dalla Corte Federale di Appello con la quale è stato accolto il reclamo della Procura Federale. Avverso il suddetto provvedimento, il Trapani Calcio provvederà a presentare il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia CONI”.

