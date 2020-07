Serie C, la denuncia di Ghirelli: “Dura andare avanti senza pubblico, il Governo passi dalle parole ai fatti”

Messaggi indiretti anche dalla Serie C. Dopo il comunicato della Lega Serie A in seguito all’Assemblea di ieri, in cui si “spinge” affinché vengano aperti parzialmente gli stadi (un protocollo sarà inviato a Gravina), anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli “denuncia” la mancata presenza di pubblico nelle gare dei playoff di queste settimane. Assenza di tifosi che si ripercuote nell’economia della stessa categoria. Questa la nota del numero uno della terza serie.

“Venerdì prossimo sono in programma semifinali di play-off avvincenti: vedremo partite combattute nonostante il caldo e la lunga inattività. Ancora una volta, vinca il migliore. È giusto dare atto e merito alle squadre che sono uscite: Potenza, Juventus U23, Ternana e Carpi. Hanno combattuto con ardore e vanno ringraziate.

Cosa manca? Il pubblico, abbiamo bisogno di affetto, passione e, contemporaneamente, di una fonte di risorse economiche per i club di Serie C. Così è veramente dura andare avanti e lo sarà ancor più alla ripresa del campionato.

Ci auguravamo il provvedimento sul credito di imposta ed ancora siamo in attesa. Così come abbiamo necessità che l’istituto dell’apprendistato venga istituito.

Noi della Serie C, con terribili sacrifici, abbiamo ripreso a giocare. Ora, il governo e il Parlamento dovranno passare dalle parole ai fatti sui provvedimenti. Non c’è molto tempo.

Torniamo al gioco del pallone. Saranno semifinali play-off incerte: Reggio Audace-Novara e Bari-Carrarese e ci divertiremo”.